Onbezorgd het water op: tips voor de beginner

Uit cijfers van HISWA-RECRON, de ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie, blijkt dat de verkoop van met name sloepen, speedboten, surfplanken en kano’s de afgelopen drie jaar flink is gegroeid. Vorig jaar ging een record van bijna drie miljoen mensen het water op. Het percentage nieuwkomers dat voor het eerst het water op ging, groeide met 15 procent vanaf 2021. Mensen die vroeger veel aan watersport deden en nu weer actief zijn, zijn er ook: 7 procent van de mensen op het water is herintreder.

Volgens Paul de Groot van HISWA-RECRON zijn veel nieuwe watersporters recreanten. „Het draait niet alleen om het varen, maar ook om de beleving erom heen, zooals mogelijkheden om lekker te kunnen relaxen, zwemmen, genieten van de omgeving of samen te eten op de boot. De boot als terras, zeg maar.”

Wil je (binnenkort) met een boot het water op, dan zijn er een paar praktische dingen die je moet weten om de vaartocht zo plezierig mogelijk te maken. Onderstaande tips deelde Epco Ongering, voormalig redacteur van De Telegraaf Vaarkrant en huidig eindredacteur van Welkom op het water namens Boottesten.nl, eerder al met ons.

1. „De nummer één regel op het water is simpel: doe alles in rust. Te veel sturen en gasgeven werk op het water eigenlijk altijd averechts.”

2. „Zorg eerst dat je het aanmeren onder de knie hebt, in elke mogelijke situatie. Achteruit, zijwaarts, tussen twee andere boten in: je moet het allemaal onder begeleiding een keer hebben gedaan voordat je solo het water opgaat.’

3. „Goed en duidelijk communiceren met anderen op de boot is cruciaal tijdens het varen en aanmeren. De schipper bepaalt alles en communiceert duidelijk wat hij doet en van plan is. De rest communiceert in heldere taal terug over de voordering van de taken.”

4. „De belangrijkste vaardigheid op het water is kijken. Zorg dat je altijd voldoende zicht om je heen hebt en houd andere boten in de gaten. Wat veel mensen niet weten is dat het zwaaien naar andere schippers niet alleen uit beleefdheid is, maar ook betekent dat je elkaar gezien hebt.”

5. „Geniet van de rust en ruimte om je heen. Nederland kent prachtige wateren, dus maak daar gebruik van.”