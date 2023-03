Zamarra Kok test de nieuwe stoomdweil van Kärcher: fijn apparaat zonder veel poespas

De Kärcher SC 3 Upright EasyFix is eenvoudig te bedienen met de handgreep en heeft drie standen. De hoogste is voor steen, dan voor tapijt en de laagste voor hout. Het afneembare waterreservoir (0,5 liter) is voorzien van een antikalkpatroon (€14,95) dat periodiek moet worden vervangen. Verder heeft het apparaat geen onderhoud nodig.

Met een vol waterreservoir kun je ongeveer een half uur dweilen; bijvullen kan zonder het apparaat uit te schakelen. Dat houdt de vaart er lekker in. Overigens is deze stoomreiniger binnen 30 seconden opgewarmd, wat de drempel om hem even te pakken enorm verlaagt. Het apparaat is zwaar maar wendbaar en laat zich goed hanteren.

Onder zeer lage meubels dweilen lukt vanwege de dikte van de steel niet. Vlekken laten zich makkelijk losstomen. De vloer droogt snel op en ziet er prima uit, zonder strepen en de microvezel dweildoek is goed zwart. Er zit ook een speciale tapijtglijder op om tapijten te stomen. Let wel op: stomen kan niet op elke vloer of tapijt.

Conclusie: een fijn stoomapparaat zonder veel poespas.

Score: vier sterren

Prijs: €229