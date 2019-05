Test: Mercedes-AMG GT R Pro (2019)

De Mercedes-AMG GT R Pro is een gelimiteerde circuitspecial op basis van de monsterlijke GT R. Deze Pro-versie weegt 25 kg minder, heeft meer downforce, een halve rolkooi, een wilder uiterlijk, een scherper onderstel, agressievere wielstanden en dezelfde 585 pk sterke V8 bi-turbo motor. Met een prijs van 288.112 euro is hij bijna 50.000 euro duurder dan de gewone GT R en hij wordt in een oplage van slechts 750 exemplaren gemaakt. Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst jaagt deze straatlegale raceauto een paar ronden over de Hockenheimring.