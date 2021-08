Onderzoek: thuiswerken zorgt voor minder werkgeluk

Werken in het allengs ingerichte profosorische werkkamertje thuis: we doen het, maar echt gelukkig worden we er niet van. Het thuiswerken heeft meer invloed op het werk en het daarbij horende werkgeluk dan we zouden denken, zo blijkt uit onderzoek van het zogenoemde home-office hybride concept Zoku.

Vooral de verbondenheid met collega’s is weggevallen: tweederde van de respondenten zich door het langdurig thuiswerken minder verbonden met hun collega’s. Sterker nog: 78% van de ondervraagden geeft aan dat het fysiek ontmoeten van collega’s van positieve invloed is op het werkgeluk.

Dat heeft vervolgens weer invloed op de hele werkcultuur, zowel thuis als op kantoor. Door thuiswerken voelt één op zes werkende Nederlanders minder loyaal richting werkgever dan in de periode voorafgaand aan de coronacrisis. En 59 procent van de werknemers geeft aan dat sinds de coronacrisis de verhoudingen binnen het team en de bedrijfsdynamiek aanzienlijk zijn veranderd. Meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan behoefte te hebben aan trainingen, handvatten en begeleiding vanuit werkgevers om beter hybride (en op afstand) samen te kunnen werken.

Corporate nomads

„We zijn allen veranderd in ’corporate nomads’”, zo stelt Hans Meyer, managing director en co-founder Zoku. Waar voorheen alleen de zogeheten digital nomads overal ter wereld hun kantoor hielden, heeft corona ook de kantoorwerkers gedwongen dat te doen, zij het vooral thuis. „Terwijl periodiek ontmoeten wel wenselijk is om samenwerking, kennisdeling en dus het werkplezier te bevorderen. Het is nu aan bedrijven om zich actief te focussen op het faciliteren daarvan.”

Eerdere onderzoeken lieten al zien dat de meningen over thuiswerken verdeeld zijn. De een vindt het ideaal, de ander saai. Inmiddels zijn er ook al oplossingen zoals bijvoorbeeld de ’even niet thuiswerken-vakantie’ opgezet, maar nu het thuiswerken een blijvertje lijkt, zullen er naar structurele oplossingen gezocht moeten worden.

Overigens kan de werknemer daar zelf ook een rol in spelen: door een betere balans tussen werk en privé te zoeken, bijvoorbeeld. Hoe je dat doet, schreven we eerder hier.