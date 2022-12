Woonaccessoires die leuk zijn om met de feestdagen cadeau te doen

Elke dag plezier

Van de ‘Top Fit’-manden met bamboedeksels heb je elke dag plezier. Handig voor sieraden, tissues en make-up in de badkamer maar ook decoratief in de rest van het huis als opbergmand. De handgevlochten structuur en de naturellen kleuren geven je interieur extra warmte. Deze opbergmanden van HandedBy zijn duurzaam gemaakt van gerecycled plastic.

Beroemde kruk

Ⓒ Zig Zag Kruk van Pols Potten x Carice van Houten

Dat actrice Carice van Houten niet alleen kan acteren bewijst ze met deze collectie Zig Zag krukken van Pols Potten. Deze designklassiekers heeft zij namelijk samen met het designteam gerestyled in duo-toon kleurencombinaties; heel hip en modisch. Ze vrolijken elk interieur op.

Bekijk ook: De leukste kerstdecoratie van natuurlijke materialen

Sieraad

Ⓒ woonaccessoires van ‘s Zomers Bloemen

Met kerst is een sieraad voor in je interieur de ultieme verrassing. Deze luxe woonaccessoires van ‘s Zomers bloemen in de vorm van een vergrootglas en een presse-papier zijn kleine eyecatchers die de sfeer verrijken.

Noorderlicht

Ⓒ geurkaarsen Nordlys van Skandinavisk

Kaarslichtjes zijn de ultieme sfeermakers met kerst. Met deze geurkaars verspreid je in de kamer ook nog een lekkere, natuurlijke geur. Nordlys is Scandinavisch voor Noorderlicht en zoals we van onze noorderburen gewend zijn, is ook deze geurkaars duurzaam gemaakt.

Bekijk ook: Tips voor een feestelijk en elegant gedekte tafel

Limegroen

Ⓒ dienblad Spacy Tracy van Wesco en vaas van HM Home x Uncommon Matters

Voor alle fans van de retrostijl is dit een passend kerstcadeau; het Spacy dienblad van Wesco in de nieuwste trendkleur limegroen. Het chique dienblad heeft twee extra grote handgrepen en door het rubberen antislip oppervlak staan glazen en kopjes extra stevig. De hoge rand van dit dienblad is praktisch en retro-chic.

Kleur en bubbels

Ⓒ koffiekopjes 70s en champagneglazen Swirl van HKliving

Tijdens de feestdagen mag de champagnefles open! De Swirl champagne glazen met retro uitstraling van HK Living zijn per twee verpakt in een creatieve verpakking waardoor het een heerlijke giveaway is.

Nostalgisch

Ⓒ Chamagneglazen en kandelaren van & Klevering

De &klevering kandelaren Poedel en Siamees zijn zo heerlijk kitsch dat ze naast elkaar op de schouw, sidetable of eettafel een hippe decoratie zijn. De vintage look van de kandelaar geeft de sfeer in het interieur een nostalgisch accent.