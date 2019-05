Wetenschappers ontdekken ’nieuwe mensensoort’

Gedacht wordt dat de nieuw ontdekte mens gemiddeld 1,20 meter groot was en dat het een van de eerste menselijke soorten is die rechtop heeft gelopen. Onderzoekers uit Frankrijk, de Filipijnen en Australië vonden de resten.

De ontdekking draagt volgens de vinders bij aan een groeiende hoeveelheid bewijs dat de menselijke evolutie toch niet zo lineair is. Eerder werd aangenomen dat de mens uit één soort is geëvolueerd. Maar deze vondst lijkt volgens wetenschappers nieuw bewijs van het tegendeel. Luzonensis roept ook vragen op over hoe de soort op het eiland terechtkwam en wie zijn voorouders waren.

Een bot van een voet van de nieuw ontdekte mensensoort. Ⓒ REUTERS

Botten

In 2007 werd op hetzelfde eiland al eens een bot van 67.000 jaar oud ontdekt, vermoedelijk van dezelfde soort.

Verdere details van de ontdekking worden donderdag in het wetenschappelijke tijdschrift Nature gepubliceerd.