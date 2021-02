Destruction Allstars review

Het is een leuk en vermakelijk spel, maar er zijn wel een paar opmerkingen te maken over wat beter kan.

Wat is het?

DestructionAllstars is waarschijnlijk het beste te vergelijken met de Amerikaanse destruction derby’s die je misschien wel eens gezien hebt. Meerdere oude auto’s gaan een ring in en proberen elkaar kapot te beuken, de auto die het langst overleeft heeft gewonnen. Mocht je er toch geen beeld bij kunnen vormen, denk dan aan de gemiddelde vrijdagmiddag bij je lokale supermarkt. In DestructionAllstars zijn het alleen geen oude auto’s, maar zijn het high-tech sloopmachines. De saaie ring midden in de woestijn is vervangen door een grote arena die je doet denken aan de Super Bowl. Destruction derby’s zijn dus een heuse sport geworden in dit spel en met sport komen ook iconische topatleten.

Is het wat?

Het energieke racespel op de PS5 weet je wel even te vermaken. Zeker de eerste paar uur zijn heel leuk terwijl je de verschillende functies van DestructionAllstars verkent. Het kennismaken met de vele helden en hun bijzondere eigenschappen is aan het begin heel leuk. Het spel zakt alleen al best snel in elkaar door een gebrek aan variatie. Er is gewoon, simpel gezegd, niet zo veel te doen en de dingen die er te doen zijn verschillen niet genoeg van elkaar om het leuk en fris te houden. In beperkte hoeveelheid komt DestructionAllstars wel echt het beste tot zijn recht.

Dat de game de eerste twee maanden, februari en maart, gratis te krijgen is als je Playstation Plus hebt, is een bonus voor DestructionAllstars. Als je hier namelijk de volle mep voor zou moeten betalen, dan zou het zonde van je geld zijn. Zeker omdat er veel functies achter een betaalmuur zitten. Deze functies moet je ontgrendelen door microtransacties aan te schaffen en uit te geven in de game. Microtransacties komen tegenwoordig wel vaker voor in games. Kleine bedragen, die je normaal gesproken niet zou missen, uitgeven voor een nieuw uiterlijk of een goede speler in FIFA is tegenwoordig best normaal.

Er zit alleen wel een schaduwkant achter deze microtransacties. Een euro of twee lijkt geen grote uitgave voor een nieuw level of een nieuw uiterlijk, maar de kosten kunnen al gauw de pan uit stijgen. Dit is ook het geval met DestructionAllstars. Als jij veel van de leuke hebbedingetjes wil hebben zal je voordat je het weet in het rood staan. Voor een game die, met de felle kleuren en dansjes, vooral kinderen weet aan te spreken is het op zijn zachtst gezegd dubieus om de game zo vol te stoppen met microtransacties.

Pluspunten

+ Vermakelijk en leuk om te spelen

+ Februari en maart gratis met Playstation Plus

+ Energiek en kleurrijk

Minpunten

- Dubieuze microtransacties

- Weinig variatie

- Verveelt snel

Conclusie

DestructionAllstars is een leuke game als je op zoek bent naar wat kort vermaak op je PS5. Het is alleen de moeite waard als je de game nu ook gratis op kan pikken via Playstation Plus, anders is het de prijs gewoon niet waard. Een gebrek aan variatie en dubieuze microtransacties houden een game tegen die heel veel potentie heeft, maar het gewoon niet waar weet te maken.

Deze review is in samenwerking met XGN.NL.