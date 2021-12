Op zoek naar de populairste kerstmarkt? Hier moet je zijn!

Voor zover bekend wordt de allereerste zogeheten weihnachtsmarkt in 1384 gehouden, in de Duitse stad Bautzen. Hoewel de kerstmarkten anno 2021 steeds groter zijn, met steeds eer spullen om te kopen, had de kerstmarkt van oudsher niet zozeer commerciële doeleinden. Ze zijn namelijk oorspronkelijk bedacht om tijdens de winterdagen meer plezier, licht, warmte en gezelligheid naar de stad te brengen.

Dat lukt vooral in Wenen, zo blijkt uit onderzoek van Holidu. De zoekmachine voor vakantiehuizen nam het aantal zoekopdrachten en kerstmarkten per stad en het gebruik van Instagram-hashtags onder de loep.

Hier moet je zijn

Hoewel Duitsland te boek staat als hét kerstmarktenland bij uitstek, komt de meestgezochte kerstmarkt daar niet vandaan. Met 14.000 zoekopdrachten naar #Viennachristmasmarket staat namelijk de kerstmarkt in Wenen met stipt op de eerste plek. Deze sfeervolle kerstmarkt op de Rathausplatz kent een lange geschiedenis: al sinds de eerste helft van de 19e eeuw is het in Wenen een begrip. Elk jaar trekt de markt zo’n 3.5 miljoen bezoekers.

De tweede plek wordt dan wel weer ingenomen door een Duitse stad, en wel de hoofdstad. Er werd elke maand zo’n 3300 keer gezocht naar de term Berlijnse kerstmarkt. In Berlijn zijn er ruim 80 kerstmarkten, dus kerstliefhebbers kunnen daar hun hart ophalen.

Straatsburg heeft de derde plek bemachtigd. Opvallend is dat deze kerstmarkt vooral op Instagram populair bleek: de hashtag werd meer dan 16020 keer gebruikt. In de Franse stad Straatsburg is de kans op sneeuw erg hoog, wat het een aantrekkelijke bestemming maakt voor kerstmarktbezoekers.