’Politieke pressie op goedkeuring vaccins effectief’

Een keurig verpakt Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccin zoals dat door het Spallanzani ziekenhuis in Rome is gedistribueerd in Italië. Ⓒ FOTO AFP

Europa is begonnen met vaccineren. Na het Pfizer-vaccin werkt het medicijnagentschap EMA in Amsterdam aan de goedkeuring van de andere vaccins. De druk van politici lijkt groot: ’het moet snel, sneller, snelst want we lopen al achteraan in ’de race’, Nederland is zelfs hekkensluiter.’ Gaan politici hun boekje te buiten?