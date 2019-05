Millennials gaan graag naar musea

Motivaction ondervroeg in opdracht van de Nationale Museumweek 1300 mensen die zijn geboren tussen 1980 en 2000. Onder deze zogenaamde millennials gaf 33% van de ondervraagden aan dat ze minimaal één keer per jaar een museum bezoeken. Dat ligt boven het landelijke gemiddelde van 1 keer per twee jaar.

Ontspanning en vermaak zijn de belangrijkste redenen voor millennials om naar een museum te gaan. Zij gaan het liefst naar tentoonstellingen over geschiedenis, op de voet gevolgd door wetenschap & techniek en kunst.

Mirjam Moll, waarnemend directeur Museumvereniging en initiatiefneemster Nationale Museumweek, is blij met deze onderzoeksresultaten. “Het is hoopvol dat deze opkomende generatie het belangrijk vindt dat er musea zijn in Nederland. Dat zij massaal voor ‘geschiedenis’ kiezen als belangrijkste thema, zegt iets over hun interesse in verhalen over waar we vandaan komen.”

In Nederland zijn er op dit moment ruim 4 miljoen millennials. De vijfde Nationale Museumweek is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij ruim 400 musea in het hele land hun collecties in de schijnwerpers zetten. De vijfde editie is al in volle gang en duurt tot en met zondag.