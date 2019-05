Recept van de dag: varkenslapjes met sinaasappel

Ⓒ Hollandse Hoogte / Arenda Oomen

Er is een naam bedacht voor de bijna ziekelijke omgang met eten die de laatste jaren steeds meer mensen treft. Al het menselijke ongeluk gestopt in rauw eten, of zonder vet of zonder koolhydraten. Orthorexia noemt de Amerikaanse arts Steven Bratman het. Ziekelijk gezond eten, het gebeurt vaker dan je denkt.