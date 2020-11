Vijf zuiverende planten die onfrisse geuren in huis afbreken

1. De meest luchtzuiverende plant is de lepelplant (Spathiphyllum). Deze prachtige plant met witte bloemen kan giftige stoffen als benzeen, formaldehyde en ammonia filteren. De bladeren zijn wel giftig voor honden en katten.

2. Vrouwentongen (Sansevieria trifasciata) zet ’s nachts koolstofdioxide om in zuurstof in plaats van overdag, in tegenstelling tot andere planten. Daarmee is deze plant ideaal voor de slaapkamer. Dit plantje filtert onder meer benzeen en xyleen uit de lucht.

3. Heeft u een nieuw tapijt? Zet dan een Ficus benjamina in de ruimte. Deze filtert de chemische stoffen die het tapijt uitwasemt.

4. De drakenbloedboom (Dracaena marginata Magenta) is een luchtzuiverende plant die weinig aandacht vraagt.

5. Nog zo’n allemansvriend: de klimop (Hedera helix). Deze luchtzuiveraar groeit zowel buiten als binnen en kan zowel klimmen als hangen. Gesnoeide takken bevatten giftige bladeren, deze kun je bij het gft-afval gooien tegen maden.