Nederlands erfgoed: Twintig jaar Spyker in één shot

Amsterdam - Tijdens de IAMS 2019 in de Amsterdamse RAI stonden elf Spykers bij elkaar: van chassisnummer 001 tot de SSUV. Een bijzonder moment, want nooit eerder werden zoveel auto’s van het Nederlandse sportwagenmerk bij elkaar gezet.Spyker Cars-oprichter Victor Muller kwam er speciaal voor naar Amsterdam. Reden voor Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen om je bijzondere details en anekdotes over de Spyker-modellen te vertellen.