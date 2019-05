Ⓒ Marc Uyl

Het kostte slapeloze nachten, waar ze nu hartelijk om lacht. Edsilia Rombley (41) is donderdag in ’The passion’ als Maria te zien. Deelname aan dit spektakel is een van de vele prachtige kansen die nog altijd op haar pad blijven komen, vindt de zangeres die haar geluk niet laat overschaduwen door jaloezie of frustratie. „Ik heb geen gouden platen aan de muur hangen. Wél leuke theaterposters.”