Smaakpapillen op scherp in Parijs

’Excusez-moi, mademoiselle!” Met grote passen komt Marie Ange Demory aangesneld. Tien minuutjes later dan gepland arriveert de Parijse gids op de afgesproken plek, voor staatstheater Comédie-Française aan Rue de Richelieu. Het maakt deel uit van Palais-Royal, een voormalig koninklijk paleis, midden in het drukke centrum.

We hebben het wachten goed besteed in de sfeervolle boekwinkel Librairie Gallimard tegenover het staatstheater. Zo’n zaak die je bij ons helaas nog maar weinig tegenkomt: in een fraai pand, tjokvol houten trappetjes om bij de bovenste planken te kunnen komen.

„Dan heb je een van de pareltjes al te pakken”, glimlacht Marie Ange Demory. „We prijzen ons gelukkig dat onze burgemeester het belang van zulke winkels ziet en dat ze daarom subsidies krijgen.” Dat romantische beeld van Parijs neemt alleen maar toe als zij ons leidt naar een grote ’geheime’ tuin achter Palais-Royal. Vanaf de straatkant is deze fijne plek niet zichtbaar. Dat geldt ook voor de ingang: naast de winkel Les Drapeaux de France, waar ze al zeventig jaar handgemaakte tinnen soldaatjes en andere miniaturen verkopen.

„Deze tuin wordt maar weinig door toeristen bezocht”, verklapt Demory. Tussen de volop bloeiende magnolia’s genieten we inderdaad van de rust en alle kleur die de tuin bieden. Eromheen liggen boetiekjes waar je ontzettend hebberig wordt van vintage items van onder meer Chanel, Hermès en Cartier.

"’t Rijk alleen in geheime tuin van Palais-Royal"

Van daaruit trekt Demory ons mee in de wereld van de Parijse winkelpassages. In de meest luxueuze, Galerie Vivienne, geven we onze ogen de kost en ook onze andere zintuigen worden geprikkeld in boetieks voor speciaal gemaakt parfum, schoenen, de allerbeste chocolade en thee. Er is zelfs een winkel die alleen chique wandelstokken heeft. Je kunt van hieruit makkelijk doorsteken naar Galerie Colbert, Passage Verdeau en Passage des Panoramas. Bovendien krijgen we een goede tip: hoe verder je vanaf het Louvre richting grote boulevards als Montmartre en Poissonnière gaat, des te betaalbaarder (en commerciëler) het wordt.

Een totaal andere sfeer en misschien wel de allerlekkerste streekproducten proef je in de wijk Le Marais. Ooit het armste deel van de stad, de laatste jaren de favoriete weekendlocatie voor zowel de lokale bevolking als toeristen. Om ook hier de krenten uit de pap te halen, spreken we af met ’foodguide’ Stephane Planchais. „Ik ga jullie meteen verpesten bij J. Barthouil”, grijnst hij. Dat doet hij met verschillende bereidingen van gerookte zalm en foie gras. De toon is gezet en onze smaakpapillen staan op scherp. Planchais neemt ons mee voor voor een zoetje bij Popelini. Deze winkel staat in het teken van choux à la crème, een soort soesjes met verschillende crèmevullingen en een beetje glazuur. Choux met pistache, lychee, roos en framboos... We laten het ons goed smaken!

Wanneer we aangeven dat we toe zijn aan een korte pauze, heeft Planchais het lumineuze idee om een rijke charcuterie (vleeswaren) samen te stellen bij Caractère de Cochon, wat ’karakter van varken’ betekent. Hij lacht: „Tijdens een culinaire trip door ’mijn’ Marais ga je niet zitten zonder goed eten en een fles stevige rode wijn.” Gewapend met diverse flinterdun gesneden, rauwe ham en met houtskool bereid zwart stokbrood nemen we plaats aan een tafeltje bij Le Marché des Enfants Rouge, de oudste overdekte markt van Parijs. Planchais vult onze plank aan met fijne kazen en een goede fles wijn. „Santé, laat het jullie smaken.”

"Streekproducten tijdens foodtour Le Marais"

De nacht benutten we om ons lichamelijk én geestelijk op te laden voor een nieuwe dag, waarop we wat cultuur zullen snuiven. Want bij een bezoek aan Parijs mag dat natuurlijk niet ontbreken!

Ons culturele avontuur start in het Musée de l’Orangerie waar we onze kennis over impressionistische kunst tijdens een privérondleiding opkrikken. Het is een relatief klein museum, maar omvat een indrukwekkende collectie van grootheden als Renoir, Gauguin, Picasso en Matisse. De bekende Waterlelies van Monet houden onze aandacht het langst vast.

Omdat het lentezonnetje zich eindelijk laat zien, besluiten we de omgeving van de Orangerie aan het beroemde Place de la Concorde te verkennen. In het midden schittert de Naald van Cleopatra, een 23 meter hoge obelisk, ooit geschonken door een Egyptische koning. Aan beide zijden pronkt een gigantische fontein. Het werd wederom een memorabele dag.

Mysterie

Probeer tijd vrij te maken voor een bezoek aan Opéra Garnier, ook wel Palais Garnier genoemd. Vergaap je aan alle

bladgoud, fresco’s en marmer en leer alles over de mysteries en mythen van het paleis zoals die worden beschreven in het boek

Het spook van de opera van Gaston Leroux. Info: operadeparis.fr

Zo kom je er

Wij vlogen met KLM in

1 uur naar Parijs. Thalys doet er vanaf Amsterdam ruim 3 uur over. We sliepen in het luxe hotel Saint James Paris, op 20 minuten lopen van de Champs-Élysées.