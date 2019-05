Lezersreis: als een vip door verborgen Parijs

U bent te gast in 5-sterren Hotel Saint James, een tot in perfectie gestyled, historisch landhuis uit Napoleons tijd. Het ligt in een minder toeristische woonwijk in Parijs en heeft een klassieke, elegante en excentrieke uitstraling.

Musée de l’Orangerie na sluitingstijd

Kunstliefhebbers opgelet: bij deze reis is een privérondleiding door het Musée de l’Orangerie inbegrepen. De collectie impressionistische kunst is indrukwekkend. In alle rust ziet u schilderijen van Renoir, Gauguin, Picasso en Matisse terwijl een privégids uitleg geeft.

Geheim van de ’Phantom’

Palais Garnier is de locatie van een legendarische mythe. In dit operagebouw dwaalt de beroemde ‘Phantom of the Opera’ volgens de roman van Gaston Leroux. De mystieke sfeer met kroonluchters en plafondschilderingen wordt versterkt doordat u er na sluitingstijd met een privégids rondloopt. Met anekdotes en onbekende verhalen komt het spook tot leven...

Exclusieve passages

Gracieuze passages uit de 19e eeuw karakteriseren de vele gezichten van Parijs, met specialiteiten zoals theehuizen en ambachtelijke winkeltjes. Galerie Vivienne waar Jean-Paul Gaultier een winkel heeft, is een van de bekendste. Verderop ligt Galerie Vero-Dodat met de boetiek van Christian Louboutin. De historische Passage des Panoramas heeft een variététheater waar al 200 jaar voorstellingen worden opgevoerd. Het spectaculairst is Passage du Grand Cerf. Ontdek ze allemaal!

Inbegrepen

• Vlucht met KLM

• Transfer met Mercedes E-klasse

• 2 hotelovernachtingen met ontbijt

• Privérondleiding in Musée de l’Orangerie

• Palais Garnier na sluitingstijd met privégids

• Hidden Secrets of Paris-tour

Reissom o.b.v.

2 personen in de reisperiode 14 t/m 16 juni, 20 t/m 22 september en 11 t/m 13 oktober 2019. Andere vertrekperiodes o.b.v. beschikbaarheid.

Exclusief Parijs voor u vanaf € 1895 p. p.

Optionele excursies

Privécruise over de Seine € 699 p.p.

Le Marais Food Tour € 329 p.p.

