Fietsen door sneeuw super hot

Een fatbike is een mountainbike met brede banden tussen de 10 en 12 centimeter en geschikt om door sneeuw, zand, moeras en modder te fietsen. De lage bandenspanning zorgt ervoor dat de fiets kan ‘drijven’ op het oppervlak. De breedte van de banden zorgt voor meer grip, wat de tocht ook veiliger maakt. Het lichte frame zorgt ervoor dat je geen snelheid verliest en de inspanning minder zwaar is.

In tegenstelling tot lopen, waarbij de belasting op de spieren, pezen en gewrichten heel zwaar is, wordt fatbiken gezien als een gezonder alternatief. Je verbrandt tijdens deze intensieve sport tot 1000 calorieën per uur!

Lokale organisaties bieden in skigebieden steeds vaker begeleide routes aan. Wie liever zijn eigen plannetje trekt, kan ook de fiets huren. Fatbiken is bovendien een perfecte gelegenheid om eens een dagje af te wisselen tussen ski’s of snowboard!

Dit zijn enkele topbestemmingen:

Les Menuires in de Franse Alpen

Ⓒ Flickr

Onderdeel van het wereldberoemde skigebied Les Trois Vallées. Een gebied van maar liefst 600 km piste! Bieden een 4 km lange afdalingsparcours aan.

Schlamding-Dachstein in Oostenrijk

Ⓒ Flickr

Bieden routes aan bestaande uit 110 km lange wandel en -rodelpaden. Van recreatieve fietsers tot professionals: Op een hoogte van 900-1800 meter begeleiden gidsen hun gasten over verschillende moeilijkheidsgraden.

Livigno in Italië

Ⓒ Unsplash

Op een hoogte van 1800 meter, gelegen aan de grens van Zwitserland. Het dorp bekend als skigebied, biedt een 115 km lange piste aan met fatbike-mogelijkheid.

Bekijk hier het filmpje: https://youtu.be/DLtbO4G5sWs