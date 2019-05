Recept van de dag: Gehaktballen

Vandaag is vliegen, ruim 24 uur. Ben benieuwd of ik bij de KLM weer van die gehaktballen krijg die eigenlijk smaken als frikandellen.

Zelf even balletjes maken. Zeg maar ballen met de voeten op de grond. Natuurlijk bij de slager het vlees laten draaien, halfom. Dan mengen met ei, broodkruim, chilipoeder, en laten we eens fijngehakte champignons nemen. Beetje fijngehakt wit van bosuitjes. Zout en peper, paar druppels worcestersaus. Balletjes draaien, even bakken in wat boter en op 160° C op een ovenplaat in de oven. Tot ze gaar zijn. Daar worden ze zo lekker vast van. Inmiddels in de bakresten een uitjes zweten, heel wat verse oregano, blik tomatenpulp, wat zout en peper en laten koken. Klein scheutje rode wijn erbij? Als de saus lekker is, de balletjes erbij. Laat ze nog maar even trekken samen op een klein pitje. Lekker bij alle soorten pasta en ik vlieg nog even door.

Nodig voor 2 personen:

• 400 gr halfom gehakt

• 1 ei

• ½ theel chilipoeder

• 6 champignons fijngehakt

• wit van 4 bosuitjes, fijngehakt

• broodkruim van twee boterhammen

• 10 druppels worcestersaus

• zout en peper

• 1 blik tomatenblokjes 400 gr

• 2 theel gehakte verse oregano

• scheut rode wijn