Lezersvraag: hoe haal ik vogelpoep uit m’n witte shirt?

„Al zittend onder een boom heeft een vogel op een geliefd wit shirt gepoept waardoor er twee vrij grote donkere, ingedroogde vlekken zichtbaar zijn. Wat te doen?”

Zamarra: „Ik raad aan om de vlek in te smeren met wasmiddel (vloeibaar of een papje met poeder) en dit even te laten inwerken. Dan met een nagelborsteltje voorzichtig schrobben en in de wasmachine wassen. Mochten er nog restvlekken zijn, dan kunt u deze bleken met wat waterstofperoxide (drogist). Laat de stof niet drogen totdat de plek volledig schoon is.”

