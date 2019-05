Hyperloop krijgt vleugels: Schiphol - Frankfurt in halfuur

Hardt Hyperloop is een jong bedrijf, opgericht door studenten van TU Delft met steun van pionier Elon Musk (Tesla), dat werkt aan de ontwikkeling van een nieuw vervoermiddel, waarmee mensen en goederen met 1000 km/u worden getransporteerd.

„Deze vacuümtrein is een transportsysteem, waarvan de haalbaarheid wordt onderzocht tussen grote Europese luchthavens als alternatief voor het korte afstand vliegverkeer. Gezien de hele klimaat- en lawaaidiscussie willen we graag meedenken”, zegt gedeputeerde Elisabeth Post. Zo’n hyperloop doet volgens haar straks een belangrijk deel van de provincie aan. „Noord-Holland wil deze innovatie daarom steunen. We staan sympathiek tegenover het initiatief”, aldus Post. Om te beginnen wordt 50.000 euro bijgedragen. „Begin 2020 beslissen we over verdere financiële samenwerking.”

Komend jaar wordt onderzocht welke mogelijkheden de hyperloop kan bieden, welke verbindingen haalbaar zijn, hoe die passen in de bestaande infrastructuur en wat de kosten zijn. „Het doel op termijn is de steeds krappere capaciteit van Schiphol te verlichten en de leefbaarheid van de omgeving te verbeteren.”