’Kwestie van tijd voordat er meer waterstoffietsen komen’

Binnenland

Opluchting voor baasjes: wijziging dierenwet gaat niet voor huisdieren gelden

Baasjes van huisdieren hoeven waarschijnlijk niet langer te vrezen voor de aanpassing van de dierenwet. Na een debat in de Tweede Kamer is het voor demissionair minister Carola Schouten (Landbouw) duidelijk dat ze zich niet hoeft te richten op de hondenmand of parkieten in de huiskamer.