De luxe van een thuissauna

In tegenstelling tot wat velen denken, hoef je daar geen enorme villa en dito bankrekening voor te hebben. Een compact en eenvoudig kant-en-klaar exemplaar van zo’n 120 bij 110 (hoogte twee meter) is er al voor zo’n 1250 tot 1300 euro. Daar komt nog wel een kachel bij die circa 300 euro kost.

Wel moet een aantal zaken in de gaten worden gehouden. Bijvoorbeeld: liggen of zitten? Om te kunnen liggen, is een sauna van ongeveer twee meter breed nodig; bij twee personen komt daar een diepte van 1.70 meter bij. Dat wordt natuurlijk toch een flinke joekel, reden dat veel mensen een sauna buiten in de tuin plaatsen, met als bijkomend voordeel dat er meteen in de buitenlucht kan worden afgekoeld.

De stroomvoorziening is een volgend vraagstuk. Hoe groter de sauna, des te meer vermogen de kachel nodig heeft. Voor elke kubieke meter inhoud is ongeveer 1 kW vermogen nodig. Bij een sauna van 2 x 2 x 2 meter komt dat uit op 8 kW. Vanaf dat vermogen is bij een elektrische kachel meestal krachtstroom nodig. Een kleine saunakachel van 3 kW is nog wel aan te sluiten op een normaal stopcontact en tot een vermogen van 6 kW is het mogelijk om de kachel aan te sluiten via 2-fasenstroom: gebruik van twee verschillende groepen.

Een goede luchtcirculatie is een derde zaak waarop moet worden gelet. Bijvoorbeeld in de vorm van een ventilatierooster onder de kachel of een dunne gleuf bij de deur. Veel sauna’s worden zonder bodem geleverd en moeten dus op een vocht- en hittebestendige (tegel)vloer komen te staan.

Wie voor de écht Scandinavische beleving gaat, wil misschien een houtkachel in de buitensauna. Het vergt echter meer inspanning (het vuur aan de gang houden) dan een elektrische kachel. Wie last van spier- en gewrichtspijnen heeft, kiest vaak voor infrarood, bekend om de dieptewerking en pijnverlichting. Deze sauna’s verbruiken minder stroom en kunnen worden aangesloten op een gewoon stopcontact.

Wie er geen plek voor heeft: kijk eens naar een stoom- annex douchecabine. Met zo’n 45 graden wel veel minder warm, maar ook ontspannend en gemakkelijk te plaatsen.