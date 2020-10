Lezersvraag: hoe krijg ik die witte strepen uit mijn donkere was?

Vlekken

Corry Dercks: „Als mijn donkere was uit de wasmachine komt zitten er witte vlekken op. Ik moet ze er weer uitkrijgen door de was extra te laten spoelen.”

Zamarra: „Wasmachines gebruiken tegenwoordig zo weinig water, dat wasmiddelen niet goed oplossen en vlekken maken die vooral goed zichtbaar zijn op donker textiel. Dit is te ondervangen door bij het wasprogramma te kiezen voor de optie ’extra water’.”

Beugeltje

Peter Vooges heeft naar aanleiding van mijn opmerking over het continu moeten vasthouden van de schakelaar van de Dyson snoerloze stofzuiger een tip. Amazon verkoopt een beugeltje waarmee je de schakelaar vast kunt zetten. Je vindt hem hier.

Strepen

Dinie Flameling: „In onze nieuwe Sani Broyeur lopen aan de binnenkant aan beide zijden twee parallelle strepen die niet reageren of enig schoonmaakmiddel. Help, aub, het is een smerig gezicht!”

Zamarra: ,Ik zou willen adviseren de strepen te polijsten met een poetssteen, bijvoorbeeld van Dr Beckmann. Verkrijgbaar bij de drogist.”