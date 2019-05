Niet alleen warme Pasen, ook Koningsdag zonovergoten

Donderdag is de eerste dag van een reeks warme en droge dagen. De temperatuur stijgt in de middag tot wel 22 graden, meldt Weerplaza. Eerst zijn er nog wel enkele wolkenvelden, maar gedurende de dag krijgt de zon steeds meer ruimte om het paasweekend in te luiden.

Goede vrijdag en het paasweekend pakken nóg zonniger en warmer uit. Wel is het op eerste en tweede paasdag in de eerste ochtenduren aan de frisse kant met de temperatuur tussen de 4 en de 7 graden. In de middag loopt de temperatuur uiteen van 20 graden in het noorden van het land tot 23 in Limburg.

25 graden

Op een enkele plek bereikt het kwik misschien de zomerse waarde van 25 graden. De lucht is vaak strakblauw, alleen in de middag ontstaan enkele stapelwolken. De wind waait zwak tot matig uit het oosten tot zuidoosten, hooguit met windkracht 3. Zelfs op de stranden is het komend weekend aangenaam, maar in de middag is wel kans op een frisse zeewind.

Goede berichten dus voor dagjesmensen en toeristen die eropuit gaan tijdens Pasen. Minder gunstig is het weer voor mensen met hooikoorts. Door het droge, warme weer en een oostenwind zijn er veel pollen in de lucht. De natuur is ook vrij droog doordat er in april amper regen is gevallen. Voorlopig staat er nog geen regen in de verwachting, want ook na Pasen lijkt het nog een paar dagen warm te blijven in ons land.

Koningsdag

De kans is groot dat Koningsdag volgende week zaterdag warm en droog verloopt, meldt Weeronline. Mocht er al een bui vallen, dan gebeurt dat eerder in het zuiden dan het noorden. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zitten wat dat betreft goed in het centraal gelegen Amersfoort.

Omdat het nog wel even duurt voordat het Koningsdag is, wordt het vooruitzicht gegeven op basis van statistiek. Weeronline becijfert dat er liefst 90 procent kans is dat Koningsdag normaal of te warm verloopt. Daarmee wordt deze editie waarschijnlijk veel warmer dan afgelopen jaren: in 2016 en 2017 was het met 10,7 en 10,9 graden zelfs kouder dan tijdens Kerstmis.

De kans op vorst aan de grond is dit jaar nihil. Verder is de kans op maximumtemperaturen boven de 20 graden 50 procent. Normaal is het op Koningsdag een graad of 15.