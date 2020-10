Recept van de dag: de lekkerste mosselen

Niet dat ik het heb verzonnen, het is nog veel mooier, ik zag het in een lokale Franse krant, al uitgescheurd op de toog van een café liggen. Jaren en jaren geleden op een reis door Normandië. Het kwam tussen de spullen en het raakte vergeten. Tot een tijdje geleden mijn boekenstapel omviel, daar dwarrelde het opeens weer tevoorschijn. Ik eet het met pasta, daar eten ze het met brood, mag jij zelf weten, hoe je dat doet.

Neem een grote vuurvaste schaal waar een deksel op kan. Giet er een flink glas Pineau de Charentes (most met cognac) in. Doe er peterselie en fijngesneden sjalotten bij. Zo gauw ze open gaan schep je de mosselen er met een schuimspaan uit. Haal de mosselen (ze zijn nu zo mooi en dik) uit de schelpen. Al het vocht in de pan filter je even door een keukendoek. Dan net zoveel crème fraîche bij het vocht als er vocht is. Laat inkoken tot de helft. Nu van het vuur af een eidooier er door kloppen. De mosselen er weer bij. Laat warm worden maar beslist niet meer koken. Flink peper er over. Serveer zoals je wilt. En weer, en weer, en weer. Zo lekker is het. Drink de Pineau er iets gekoeld bij.

Nodig voor 4 personen:

2 kilo grote mosselen

1 glas Pineau des Charentes

5 sjalotten

Bosje peterselie

¼ l crème fraîche

1 eidooier

Peper