Binnenkijken in een monumentaal pand uit 1632 vol anekdotes

Premium Binnenland

Thom is ’scare actor’: hij wordt betaald om mensen bang te maken

Van een traditioneel volksfeest in het Verenigd Koninkrijk, via de mega-commercie in de Verenigde Staten naar een volledige industrie die in ons eigen land zichzelf kan bedruipen: Halloween is, ook in ons land, een blijvertje. Maar waar komt het vandaan, en wáárom vinden we het zo leuk om de stuipen...