Dagrecept: Kip masala met pasta (of rijst)

Je komt masala kip ook op broodjes en tussen bara’s tegen. Maar Soumia Aattaoui gaat in haar boek Keuken van Sou helemaal next level met kip masala; ze maakt er gewoon een pastagerecht van! Erg geestig. Voor wie dit te avontuurlijk is: je kunt er ook rijst naast serveren en de pasta/kaas weglaten.

Snijd de kip in blokjes, hak de knoflook en koriander of peterselie fijn. Snipper de ui, rasp de gember. Kook de pasta gaar. Verhit olie in een ruime pan en bak de ui en knoflook glazig. Voeg de kip toe en bak 5 minuten op een middelhoog vuur. Voeg de garam masala, kurkuma, currypoeder, gember, cayennepeper en zout toe.

Zet het vuur lager en meng goed. Voeg een beetje olie toe als het te droog is. Schep de tomatenpuree erbij en bak 3 minuten mee. Giet het water erbij en voeg de room toe. Laat het geheel 3 minuten koken op middelhoog vuur. Voeg de penne toe aan de saus en meng door elkaar. Strooi de parmezaan erover en maak af met verse koriander of peterselie.

Nodig voor 4 personen:

- 400 g penne

- 300 g kipfilet

- 200 ml kookroom

- 100 g geraspte parmezaan

- 80 ml water

- 1 ui, 2 teentjes knoflook

- 2 el tomatenpuree

- 1 el garam masala

- 1 el currypoeder

- 1 tl verse gember

- 1 tl kurkuma

- 1 tl cayennepeper, ½ tl zout

- 1 handvol verse koriander of peterselie

- zonnebloemolie