Hij kwam, zag en bleef overeind. Tijs van den Brink (48) werd als man-van-de-EO met scepsis begroet in de radio- en tv-wereld van Hilversum en wordt inmiddels alom gerespecteerd als vakbekwaam interviewer. Was het een lijdensweg? Nee, daarvoor is z’n vak te leuk. Op de drempel van Pasen: de overtuiging van een door God geïnspireerde journalistieke pitbull.