Binnenland

Afgelopen week recordaantal van 986.433 prikken tegen corona gezet

Het priktempo gaat steeds verder omhoog. In de afgelopen week zijn bijna een miljoen mensen gevaccineerd, zo blijkt uit een update van het RIVM. Met 986.433 prikken heeft ons land het vorige record van 919.926 (in de week van 5 tot en met 11 april) verbroken. Bovendien is het streefgetal van 962.818...