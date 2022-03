Zangeres Fee (29) investeerde 10.000 euro in haar ep: ’Ik wil graag kwaliteit’

Naam: Fee Reynaert (29)

Beroep: zangeres, songwriter en actrice

Netto inkomen: €1500

Vaste lasten: €700

Sparen: even niet

Woonsituatie: studio in Amsterdam

Toen & nu

„Als kind maakte ik theaterstukjes, films en muziek met mijn familie. Ik ging naar een middelbare school waar ook een theateropleiding naast loopt. Rond die tijd had ik ook mijn eerste bandje, ik had net twee jaar gitaarles. De enige vraag was: wie zou er gaan zingen? Verlegen stak ik mijn hand op. Het moment dat ik zong, was het meteen duidelijk: dit is het! Na twee tussenjaren ben ik naar ArtEZ gegaan, het conservatorium in Enschede. Na de opleiding ben ik me gaan focussen op mijn eerste project, mijn debuut-ep. Die is een paar weken geleden eindelijk uitgekomen en nu alles weer opengaat, kan ik op tournee.”

Budget

„Mijn vaste lasten probeer ik zo laag mogelijk te houden. De huur is €660, daarvoor krijg ik huurtoeslag en ik heb ook zorgtoeslag. Aan boodschappen gaat zo’n €80 per week op. Alles wat ik overhoud, gaat naar mijn eigen projecten. Mijn geld heb ik de afgelopen jaren verdiend als actrice, in opdracht componeren en lesgeven. Daardoor heb ik financiële stabiliteit. Die heb ik echt nodig om de vrijheid te voelen mijn eigen werk te maken.”

Overzicht

„Sinds september heb ik een boekhouder, dat geeft zoveel rust! Ik ben niet zo goed in dingen bijhouden, dankzij haar doe ik dat wel. Ze heeft ook allemaal tips, het levert echt veel op. Voor mijn eigen projecten moet ik projectplannen maken, daar hoort ook een begroting bij. Zo weet ik veel beter wat ik nodig zou hebben om het te realiseren.”

Woonsituatie

„Met mijn huis heb ik enorm veel geluk gehad. Ik woon in een jongerenwoning in Amsterdam, nog nét centrum. Twee maanden voor mijn 28e verjaardag, na je 28e kom je er niet meer voor in aanmerking. Het is een studio in de buurt waar ik ben opgegroeid. Ik weet hoe lastig het is om in Amsterdam een huis te vinden en ik ben er elke dag dankbaar voor.”

Duurste aankoop

„Mijn ep! Alleen al qua opnames en dergelijke heb ik daarin €10.000 geïnvesteerd. Daar komen nog concerten, een videoclip, coaching en promotie bij. Elke keer als je denkt dat je er bent, is er weer iets om in te investeren. Ik wil graag kwaliteit waardoor ik soms voor duurdere dingen kies. Bijvoorbeeld een vinylsnijder die me werd aangeraden. Die had ik niet begroot.”

Financiële misser

„Voor een concert had ik een begroting gemaakt. Dan reken je ook altijd de kaartverkoop mee. Ik was er vanuit gegaan dat ik 150 kaarten kwijt kon, maar dat werd de helft vanwege de beperkende maatregelen. Daardoor kwam er minder binnen, terwijl ik wel de kosten heb gemaakt.”

Toekomst

„Veel live spelen, natuurlijk! Ik wil nieuw publiek ontmoeten, muziek op verschillende manieren laten horen, in wisselende bezettingen en allerlei soorten shows. Tegelijkertijd ben ik gestopt met lesgeven: spannend. Het voelt alsof ik in een soort transitieperiode zit waarin ik alles opnieuw moet bekijken. Dat het de afgelopen tijd financieel stabiel was, gaf veel ruimte. Maar ik ben ook enthousiast over wat er komen gaat. Ik hoop dat er ooit nog een uitstapje naar België in zit. Daar mijn muziek laten horen zou ik heel leuk vinden.”

Meedoen? Mail naar vrij@telegraaf.nl