200.000 bijen overleven brand Notre-Dame

De bijen, die een eigen pagina op de site van de Notre-Dame hebben, zijn van een soort die als belangrijkste eigenschap heeft dat ze goedaardig zijn, een belangrijke eigenschap in de stad. „Ze zijn in leven”, zegt de imker opgelucht. „Ik dacht eerst dat de kasten verbrand waren. Maar ik heb nu op de satellietbeelden kunnen zien dat dat niet het geval is en de woordvoerder van de kathedraal heeft me verzekerd dat ze in en uit de kasten vliegen.”

De imker kreeg na de brand uit de hele wereld vragen over zijn bijenvolk. „Dat had ik niet verwacht. Ik kreeg vragen uit Europa natuurlijk, maar ook uit Zuid-Afrika, Japan, de Verenigde Staten en Zuid-Amerika.”