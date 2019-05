Recept van de dag: zilte gratin

Uitgerekend in dit gerecht heb je deze ingrediënten niet nodig maar bestel bijvoorbeeld een paar pakketten op lotsoflesvos.org: olijfolie, kruidenzout en de lekkerste honing die ik ken. Dan doe je wat bijzonders voor bewoners én vluchtelingen op Lesbos. Dat heeft zin op een dag als deze. Oh, en doe nou maar direct, anders ga ik je er nog heel lang over lastig vallen.

Nodig voor 2 personen

• 1 blikje ansjovis (uitlekt 23 g)

• 1 teen knoflook

• 1 klontje boter

• 100 ml slagroom

• 1 ei, losgeklopt

• 40 gr gruyère, geraspt

• 400 gr aardappels, geschild, in plakjes

• 1 theel verse tijm

• 1 theel verse oregano

• zout en peper

• 1 eetl bieslook, fijngesneden

Bereiden

Wrijf je ovenschaal in met een teen knoflook en boter. Klopt de room, het ei, de ansjovisfilets, tijm, oregano en de helft van de geraspte kaas door elkaar. Snij de aardappels in plakjes, haal ze door het struif en leg ze netjes in de ovenschaal.

Giet de rest van de struif over de aardappels. Bestrooi met nog een lekker laagje kaas. En dan mag het de oven in. Op 180 °C. Dat duurt wel even. Reken 50 minuten en hou iets van folie of bakpapier bij de hand als de bovenkant iets te bruin dreigt te worden. Bestrooi met fijngehakte bieslook, geef er een loei van een mosterd bij.