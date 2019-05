Lezersreis: fiets door bruisend Athene

In deze speciale VRIJ-lezersreis leert u Athene op een bijzondere manier kennen. Tijdens een ontspannen fietstocht van circa 3 uur (ook uitstekend te volbrengen door minder ervaren fietsers) vertelt een Nederlandstalige gids u allerlei feiten en leuke weetjes over de ‘Grande Dame’ van Griekenland. U ervaart Athene zoals de locals er leven, werken en ontspannen. De tocht, op fietsen van COCO-mat, wordt afgesloten met een picknick in een van de stadsparken.

Sterrenchef

Een van de avonden dineert u in het populaire, trendy restaurant Kuzina. Hier aan tafel gaan is een belevenis. U bent te gast bij sterrenchef Aris, die in Griekenland bekend is van televisie. Met liefde bereidt hij moderne varianten van traditionele, pure Griekse gerechten. Prachtige fotogenieke gerechten om uw vingers bij af te likken.

Viersterren-accommodatie

Overnachten is een feest in het boetiekhotel Hera**** of het aangename Titania Hotel **** – u kunt kiezen naar welke accommodatie uw voorkeur uitgaat.

Hera Hotel ligt in een gezellige straat vlak bij de Akropolis, het Akropolis Museum en Plaka, op 10 minuten lopen van het centrale Syntagma- plein. Titania Hotel ligt in het hart van het historische en commerciële centrum, op loopafstand van de belangrijkste historische en culturele gebouwen en het nachtleven van Athene. Beide hotels hebben een dakterras met uitzicht op de Akropolis, zijn van alle gemakken en luxe voorzien en maken de verwachtingen van de vermaarde Griekse gast-vrijheid meer dan waar.

Inbegrepen

• Transavia-vlucht Amsterdam - Athene v.v.

• 3 nachten in hotel Titania o.b.v. logies & ontbijt

• 10 kg handbagage

• Transfers van/naar luchthaven

• Fietstocht van ca. 3 uur in Athene

• Diner in Kuzina (excl. drankjes)

Niet inbegrepen

• Calamiteitenfonds € 2,50

• Reserverings-kosten € 25

• Toeslag ruimbagage/duurdere klasse Transavia

• Toeslag hotel Hera € 98 p.p.

Reisperiode: september t/m november

