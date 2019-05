Dit is waarom de Porsche Carrera GT voortijdig uit productie ging

Toen de Porsche Carrera GT als studiemodel werd gepresenteerd, stelde de sportwagenbouwer één eis om hem in productie te nemen. Er moesten minimaal 1500 stuks worden verkocht, voordat de fabrikant de supercar zou uitbrengen. Toch, de doelstelling is nooit bereikt en dat is te wijten aan de Amerikaanse overheid. Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen legt je uit waarom er minder Carrera GT’s zijn gebouwd dan gepland en wijst nog enkele bijzonderheden van Porsche onvervalste supercar aan.