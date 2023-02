Dagrecept: Geroosterde knolselderij met tijm en tahin

Dit is mede te danken aan Luc Kusters van sterrenrestaurant Bolenius. Door de knolselderij in de oven te leggen worden de smaken heerlijk geconcentreerd. Esther Erwteman deelt in haar mooie boek Tahin (Fontaine Uitgevers) een knolselderijgerecht met – uiteraard – tahin (sesampasta).

Verwarm de oven tot 180 graden. Schrob de knolselderij met een borstel en water en dep goed droog. Leg een stuk aluminiumfolie op een bakplaat en verdeel hierover 50 ml olijfolie, 1 tl (Maldon)-zout en de tijm. Verpak de knolselderij in de folie.

Zorg dat de hele knol goed verpakt en bedekt is zodat er geen olie uit loopt. Bak hem 2 uur in de oven. Open hierna de bovenkant van de folie en bak nog 15-30 minuten zodat de buitenkant kan kleuren. Hij is klaar wanneer de binnenkant zacht is als je er in prikt. De knolselderij moet zacht zijn maar niet helemaal uit elkaar vallen. Bij een grotere knol heb je meer baktijd nodig, bij een kleinere knol iets minder.

Maak de saus door de ingrediënten te mengen. Voeg genoeg water toe totdat je een mooie, vloeibare saus krijgt. Snijd de knolselderij in vier plakken, schep hier de saus over. Besprenkel met nog wat tahin, olijfolie, granaatappelpitten en koriander.

Nodig voor 4 personen:

- 1 knolselderij (1 kilo)

- olijfolie

- maldonzout

- paar takjes tijm (gerist)

- pitten van ½ granaatappel

- 1 el tahin

Saus:

- 1 el tahin

- 40 g koriander

- 3 tenen knoflook (geperst)

- 30 g tahin

- 60 ml ijskoud water