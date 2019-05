Winactie: maak kans op kaarten voor tuinevenement Gardenista

Kasteel Ophemert vormt het decor van Gardenista. Tijdens dit evenement wordt onder andere aandacht besteed aan duurzame en praktische tuinoplossingen met het oog op klimaatverandering.

Er zijn ook muzikale optredens, proeverijen, workshops zoals bloemstyling, natuurfotografie, wijn maken en koken uit de moestuin. Toonaangevende groenspecialisten geven presentaties en in het kasteel is een expositie van bloemenkunst. Voor de jeugd is er een apart kinderprogramma met onder meer speurtochten en dieren knuffelen.

Winnen

Wil jij hierbij zijn? Stuur een mail naar telegraaf@gardenista.nl om kans te maken op toegangskaarten en vertel waarom jij graag naar Gardenista wil. Meedoen kan tot 8 mei. De prijswinnaars ontvangen daarna persoonlijk bericht.

Gardenista is van 15 t/m 19 mei geopend van 09.30 tot 17.00 uur op het landgoed van Kasteel Ophemert. Toegangskaarten aan de kassa zijn € 14,50 (wo-do) en € 17,50 (vrij-zo) p.p. Kinderen t/m 15 jaar gratis.

Meer informatie: gardenista.nl