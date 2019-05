Dierenarts Piet Hellemans beantwoordt elke week een lezersvraag. Deze week: onze poes Snowy van 15 jaar huilt de laatste weken heel hard als wij boven zijn. Komen we naar beneden, dan houdt ze direct op. Bovendien plast zij af en toe in huis; het liefst over onze spullen, zoals een slipper. Wat is er aan de hand?