Recept van de dag: rabarber nog eens

In mijn recept mengde je de honing met wat boter. Dat klopt allemaal wel maar gaat niet op voor rabarber recht van de grond. Zoals het hoort, overigens. Heeft het een week in de supermarkt gelegen, dan is het al een stuk meer uitgedroogd. Dus ben ik nog maar eens verder gegaan.

Nodig voor twee personen

•4 stengels rabarber op dezelfde lengte gesneden

•1 sinaasappel, geschild in plakken

•2 gembernoten, fijngesneden

•1 eetl gembersiroop

•1 eetl honing

Bereiden

Meng fijngesneden stemgembernoten en de siroop van stemgember met honing. Snij geschilde sinaasappel in plakken en leg op de bodem van een ovenschaal. Leg er de rabarberstelen op. Doe de honing over de rabarber en schuif de oven in. Half uur op 160 °C is genoeg. Goddelijkheid zo recht uit de tuin. PS, onze asperges zijn door. Ja!