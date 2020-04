Review: Animal Crossing New Horizons

In de game kies je een eiland uit om op te wonen en te onderhouden, inclusief alle bijbehorende klusjes. Een niet zo actievol concept, maar wel eentje dat verrassend verslavend blijkt te zijn.

Wat is het?

Animal Crossing is een serie die al wat langer in het repertoire van Nintendo verwerkt zit. In de reeks krijg jij als nieuwe dorpsbewoners telkens de ‘zware’ taak om jouw nieuwe woonplaats aan te wijzen en in te richten. Met het nieuwste hoofdstuk, New Horizons, verkies je het wilde eilandleven boven het vaste land. Dat betekent ditmaal dus water om jouw hele leefwereld heen, maar in de praktijk blijft de magie van de Animal Crossing-serie perfect overeind staan.Bij landing staat de bekende ondernemer Tom Nook je al op te wachten om je welkom te heten. Deze wasbeer zal een grote rol spelen in het Animal Crossing-avontuur dat voor de deur staat.

Want hoewel de game geen daadwerkelijk einddoel heeft en dus ook niet ‘uit te spelen’ is, zijn er wel een aantal opdrachten dat je als speler met twee handen kan aanpakken. Allereerst kun je jouw huismeermaals een upgrade geven door jouw schulden af te betalen aan de man. Daarnaast stroomt het eiland snel vol met leuke bewoners. Denk aan een uil die een museum runt waar je gevangen dieren of opgegraven fossielen kunt doneren. Of een kledingwinkel waar je leuke outfits kunt scoren én zelf kunt maken of delen met andere spelers online. Praat je niet met jouw inwoners, dan ben je veelal bezig met het hakken van hout, het vissen naar mooie waterdieren of rondrennen met een netje om die ene vlinder te vangen.

De kern van de game biedt weinig spanning en is eigenlijk zelfs vrij simpel, maar ondanks dat weet de game je in zijn greep te houden. Een zo mooi mogelijk eiland ontwerpen en alle dieren vangen die er te vinden zijn, het zijn verslavende hobby’s om te onderhouden. De leuke twist aan dat alles is dat de tijd gelijkloopt met de tijd in de echte wereld. Wie ’s middags op insecten en vissen gaat jagen, zal lekker het zonnetje zien schijnen. Speel je later in de avond, dan wordt die zon ingeruild voor een mooie sterrenhemel en kom je weer ander wildleven tegen.

Is het wat?

Het zorgt ervoor dat je (bijna verplicht) op verschillende tijden aan de slag moet om alles uit Animal Crossing New Horizons te halen. Daarbij zijn seizoenen gelijk aan de echte wereld, waardoor de groene bomen in de lente worden afgewisseld met een dikke laag sneeuw in de winter. Dat alles is verpakt in een prachtig grafisch jasje. Van blaadjes die zachtjes meedansen met de wind tot de regendruppels die langs het raam van je huisje druipen bij minder weer, aan alles is gedacht.

Aansluitend kun je meubels en andere voorwerpen ditmaal niet alleen kopen, maar ook zelf craften. Door doe-het-zelf-plannen te verzamelen, wordt jouw klusboekje steeds dikker en door de juiste materialen bij elkaar te sprokkelen kun je zo goedkoop nieuwe aankleding produceren. Met al die klusvrijheid kan het aanpassen van de wereld zelf niet uitblijven. Zo kun je rivieren net even wat anders laten stromen of bepaalde delen van het eiland verhogen of verlagen.

Maar waar de game je heel veel moois biedt, zijn er toch een paar kleine zaken die aangekaart moeten worden. Zo zitten bepaalde voorwerpen en andere zaken verstopt achter de nieuwe betaalmethode ‘Nook Miles’ en dat voelt een beetje overbodig. De reguliere Bells, de valuta in New Horizons, hadden hier prima volstaan. En er moet bij gezegd worden dat Animal Crossing niet voor iedereen weggelegd is. Waar de een prima uren kan spenderen aan het aankleden van een tuintje of woonkamer, is de ander na vijf minuten houthakken helemaal uitgekeken. Wie eerdere delen al een kans heeft gegeven en is afgehaakt, zal met New Horizons niet plots wél geïnteresseerd zijn.

Plus / min

+ Voor het eerst in de serie wonen op een eigen eiland

+ Grafisch een mooie upgrade gekregen

+ Uniek concept met real-time tijdsverloop

+ Je hele eiland versieren, in plaats van enkel je huisje

- Nook Miles voelt als een overbodige toevoeging

- Niet voor iedereen weggelegd

Conclusie

Ondanks die verdeeldheid mag zonder twijfel geconcludeerd worden dat Nintendo weer een Animal Crossing game van formaat heeft afgeleverd op haar nieuwste console. Het eilandleven mengt een heleboel bekende aspecten van de serie met nieuwe elementen als het craften en het aanpassen van jouw eigen omgevingen. De vrijheid is reuze, al moet je tijdens het spelen wel rekening houden met de échte tijd. Je moet gewoonweg wat geduld hebben soms, maar dat geduld wordt wel netjes beloond.

De interactie met alle bewoners is elke dag een feestje, de kick die je krijgt bij het vangen van die ene nieuwe vis blijft elke keer aanwezig en het is ook gewoon heerlijk rustgevend om een middag vrij te houden om eens met je digitale voortuin aan de slag te gaan. Het leven in Animal Crossing kent (bijna) geen stress en dat is in deze huidige tijd vol hectiek een verademing.

Deze review is in samenwerking met XGN.NL