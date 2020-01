Hier staat de fijnste gezinscamping van Europa

Jaarlijks dingen campings door heel Europa mee naar de ANWB-publieksprijs voor de beste gezinscamping. Dit jaar brachten liefst 25.000 kampeerders hun stem uit en het Spaanse Playa Montroig gelegen aan de Costa Dorada in Catalonië, kwam als winnaar uit de bus. Playa ligt dicht bij Port Aventura en de Romeinse stad Tarragona. Vooral het grote aanbod aan faciliteiten en de lokale cultuur worden gewaardeerd. Info: playamontroig.com

Een greep uit andere genomineerde campings in Zweden, Duitsland en Italië:

Hedesunda Camping in Zweden ligt op een eilandje in de rivier Dalälven. In deze bosrijke omgeving kan heerlijk worden gevist. Voor tentkampeerders is er kookgelegenheid en er worden begeleide mountainbiketochten en activiteiten voor kinderen aangeboden. Je kunt bovendien in een roeibootje naar een drijvende sauna varen. Ook is er een strand met dennenbomen en rotsen, een zwemsteiger en twee bootsteigers. Info: hedesundacamping.se

Dan is er ook nog Camp Kyllburg in Duitsland in het hart van de Eifel. Midden in de natuur, aan weerszijden van rivier de Kyll en door middel van een brug met elkaar verbonden. Een perfecte plek om te leren vliegvissen. Naast de camping ligt een openbaar zwembad dat campinggasten gratis kunnen gebruiken. Info: campkyllburg.de

Continental Camping Village in het Italiaanse Fondotoce di Verbania is ideaal voor ouders met kinderen. Gelegen aan het prachtige Lago di Mergozzo, aan de voet van de Italiaanse Alpen. Aan het meer bevindt zich een zandstrand dat langzaam afloopt in het water. Daarnaast biedt het animatieteam een gevarieerd activiteitenprogramma voor alle leeftijden, zowel overdag als ’s avonds. Jongeren helemaal los in het waterpark met zwembad en vele glijbanen. Info: campingcontinental.com

Ten slotte nog een topper in Luxemburg: Europacmping Nommerlayen in Nommern. Deze leuke familiecamping in hartje Luxemburg ligt in een prachtige wandel- en mountainbikegebied. Naast kampeerplaatsen zijn er ook luxe cottages en chalets. Zowel jong als oud wordt de hele dag door vermaakt. Daarnaast is er ruime keuze aan familieactiviteiten. Info: nommerlayen-ec.lu