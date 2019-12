Dierenvraag: kat naar kennel tijdens de vakantie?

Dierenarts Piet Hellemans: „Katten zijn zeer op hun territorium gericht. Hun omgeving is vaak belangrijker dan de baasjes. Verplaatsing van een kat uit dit territorium zal in de regel stress veroorzaken.

Ik adviseer altijd om tijdens een vakantie de kat in eigen huis te laten en iemand daar voor het dier te laten zorgen; dat is het minst stressvol. Dat kan een vriend of familielid zijn die tijdelijk in je woning verblijft of een buurman of -vrouw die een paar keer per dag Minoes verzorgt en wat aandacht geeft.

Uiteraard zijn er uitzonderingen: sommige poezen verkennen graag een nieuwe omgeving of zijn gewend om vaak te worden verplaatst en zich meer aan de baasjes dan aan de omgeving te hechten.

Bij honden is dit overigens net andersom; zij zijn meer op hun eigenaren gericht dan op hun omgeving.”

Ook een vraag? Mail naar: [email protected]