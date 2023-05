Bretagne op je gemak verkennen? Stap op de fiets en ontdek het nieuwe fietspad in Frankrijk

De eeuwenoude stad Rennes, de hoofdstad van Bretagne, is een studentenstad met een levendige sfeer. De terrassen zitten vol vriendengroepen die mogen studeren in een gemeente met prachtige renaissancegebouwen en vakwerkhuizen. Wij rijden er rond op gehuurde e-bikes waarop we de komende dagen naar de Atlantische kust zullen trappen.

Van de circa 220.000 inwoners van Rennes studeert maar liefst 20% in het ’Wageningen van Frankrijk’. Vergroening staat er dan ook hoog in het vaandel. Zo wordt warmte die uit de vorig jaar geopende metro vrijkomt, voor de verwarming van huizen benut. Woningen worden steeds vaker weer van hout gebouwd en, waar mogelijk, maakt steen plaats voor groen. Net buiten de stad staat zelfs een ecomuseum.

Parlement

We fietsen langs het fraaie Paleis van Justitie waar inmiddels het parlement van Bretagne is gevestigd. Na een brand in 1994 is het prachtige gebouw dat tussen 1618 en 1709 werd gebouwd, gerestaureerd. Al sinds de 17e eeuw heeft Rennes op zaterdag een van de grootste markten van Frankrijk waar je terechtkunt voor boerenproducten, groente, fruit en bloemen.

Na het laden van onze bagage in de fietstassen volgen we de rivier Vilaine, in Rennes op sommige stukken ondergronds, maar tijdens onze rit een duidelijk zichtbare gids die ons door het fraaie landschap leidt. Volgens een sage zou de rivier zijn vernoemd naar een boerenmeisje dat op een Bretonse prins verliefd werd. Uit de tranen die zij plengde toen de prins haar afwees, is de rivier ontstaan.

Na het voetbalstadion Stade Rennes fietsen we over een jaagpad richting Messac, onderweg diverse fraaie, achter hoge heggen verscholen landhuizen passerend. De Vilaine is een soms pittig stromend riviertje met een flink verval dat dankzij sluizen en stuwen bevaarbaar wordt gehouden. Deze worden bewaakt en bediend door sluiswachters die in ruil daarvoor in pittoreske woninkjes aan de rivier mogen wonen. In Messac belonen we onszelf voor de eerste 50 kilometer in een crêperie met een heerlijke galette, een hartige pannenkoek, geserveerd met lokale cider.

Vergane bootglorie in de rivier de Loire. Ⓒ Joop Duijs

Omdat de Fransen 62 jaar een prima pensioenleeftijd vinden en daar redelijk massaal uiting aan geven, zijn wij genoodzaakt om ons programma iets aan te passen. We rijden daarom met de fietsen achterop een busje naar Nantes, vanwaar we verder langs de Loire naar de kust fietsen.

Onderweg bewonderen we diverse openlucht kunstvoorwerpen zoals Misconceivable van Erwin Wurm (een vervormde zeilboot die naar zee kruipt), Le jardin étoilé van Kinya Maruyama en Serpent d’océan van Huang Yong Ping, een ’slang’ van 130 meter lengte die door het wisselende tij als het ware uit zee opduikt.

Via een enorme hangbrug steken we over naar Saint-Nazaire en de mondaine badplaats La Baule. De brug over de Loire is zo hoog en winderig dat het sterk wordt afgeraden te proberen met de fiets naar de overkant te komen. Daarom hangen we in Saint-Brevin-les-Pins de fiets achterop de lijnbus naar de havenstad waar al meer dan 150 jaar de mooiste post- en cruiseschepen van de helling lopen.

Saint-Nazaire is een industriestad, maar heeft ook maar liefst twintig stranden, waarvan het knusse Monsieur Hulot-strand – genoemd naar de beroemde filmfiguur van Jacques Tati – het leukst is. We fietsen over een brede, kilometerslange boulevard met terrassen en kiosken. In zee zien we op hoge palen vele vissershuisjes die je voor 40 euro per dag kunt huren, inclusief een ijskastje en een gasstelletje om je vers gevangen visje te bakken.

Het knusse Monsieur Hulot-strand in Saint-Nazaire. Ⓒ Joop Duijs

De stad is met name bekend vanwege de onderzeebootbasis die er tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebouwd. Deze bood onderdak aan de beruchte U-boten die hier aan hun rooftocht op de oceanen begonnen.

Dwangarbeiders moesten dag en nacht doorwerken waardoor het mogelijk was om in 16 maanden tijd een U-bootbunker – geconstrueerd met maar liefst 500.000 kubieke meter beton – uit de grond te stampen. Deze was ondanks zware, geallieerde bombardementen niet kapot te krijgen. Dit in tegenstelling tot een groot deel van de stad zelf die tussen 1948 en 1962 volledig moest worden herbouwd.

Ook de luchtvaart profiteert van de grote industriële kennis in Saint-Nazaire, want Airbus laat hier de cockpit en rompstuk van de A380 maken.

Mondain

Over een heerlijk fietspad vlak langs de Atlantische Oceaan fietsen we verder naar de mondaine badplaats La Baule, een soort mix van Noordwijk en Bloemendaal. Aan de boulevard hoge flats, appartementen, een casino en diverse hotels en er net achter fraaie villawijken met peperdure optrekjes gebouwd in stijlen als art deco en belle époque.

La Baule ontstond eind 19e eeuw toen een treinverbinding tot stand kwam. Het dorp werd in de loop van de jaren steeds verder uitgebreid en heeft inmiddels een directe TGV-verbinding met Parijs. Komt dat even goed uit! In een paar uurtjes zijn we terug in de Franse hoofdstad.

Meebuigende banken

Opvallende mechanische objecten in Les Machines de l’Ile in Nantes, waaronder de Grand Elephant. Ⓒ Franck Tomps / LVAN

Zoals Zaandam de stad van Verkade is, is Nantes de stad van LU. Vele generaties Fransen groeiden op met Het Scholiertje en Petit-Beurre. De vroegere toren van de koekjesfabriek is beslist een bezienswaardigheid, maar er is nog veel meer te zien.

Wij volgden de Groene Lijn: over een afstand van 22 kilometer kom je langs liefst vijftig kunstobjecten en historisch erfgoed. Wij pikken de lijn op in het park Jardin des Plantes, tegenover het treinstation. De botanische tuin omvat 10.000 soorten planten, meegenomen door zeelui van uit West-Indië en de Verenigde Staten. Heel leuk zijn de banken die meebuigen om een beter uitzicht te krijgen en de struiken die zodanig zijn gesnoeid dat je er beesten en figuren in kunt herkennen.

De groene lijn brengt ons langs de beroemde kathedraal, waar een van de weinige standbeelden van de tijdens de Franse Revolutie onthoofde Lodewijk XVI staat. We passeren het Château des Ducs, het Place Royale en nemen een kijkje in de Passage Pommeraye, een prachtig oud winkelcentrum en inspiratiebron voor De Passage in Den Haag.

Ga vooral naar Les Machines de l’Ile met het Carrousel des Mondes Marins en de Grand Eléphant, geïnspireerd op de boeken van de in Nantes geboren Jules Verne, peetvader van de sciencefiction.

Als een cruisepassagier

In de voormalige onderzeebootbasis in Saint-Nazaire huist het fantastische museum Escal’Atlantic waar op innovatieve wijze wordt getoond hoe het leven aan boord van de post- en passagiersschepen eruitzag. Deze werden hier gebouwd en vertrokken naar allerlei bestemmingen ter wereld. Nog altijd worden jaarlijks twee gigantische cruiseschepen te water gelaten en binnenkort loopt ook het eerste ultramoderne vrachtzeilschip van de helling.

Kruip in het museum in de huid van een passagier op een van de trans-Atlantische oceaanlijners en maak een tocht langs de hutten, de bar waar je een cocktail naar recept uit die tijd kunt bestellen, de eetzaal waar je de menukaart kunt bekijken waarmee de welgestelde passagiers werden verwend – zelfs de honden! –, de machinekamer en een reddingsboot waarmee je wordt neergelaten. Aan dek kun je aan de reling genieten van wat er zoal gebeurt als je op zee bent.

Spannend is een bezoek aan de onderzeeër Espadon, de eerste Franse onderzeeër die onder het poolijs dook.

saint-nazaire-tourisme.com

Zo kom je er

We reisden naar Parijs met de Thalys. In Parijs ging het verder met de TGV naar Rennes en terug met de TGV vanuit La Baule naar de Franse hoofdstad. Je kunt de route fietsen met een kaart of met GPX: voyage-en-bretagne.com.

De fietstocht is te downloaden via Komoot: A modern journey through an old land.

Je kunt de reis boeken via betterplaces.nl. Onderweg is het overigens mogelijk om de trein te pakken om verder of terug te gaan. Fietsen mogen gratis mee.

