Recept van de dag: groene asperges met Italiaans tintje

Overigens, experimenteer er rustig op los. Je vindt vanzelf jouw perfecte manier voor asperges. Weet je die al? Stuur je die? F.wilbrink@telegraaf.nl? Dan doen we een aspergeweek! En misschien kom je wel hier te staan, in de eregalerij van de goede smaak.

Trouwens, als je een tuin hebt en een stukje aspergewortel, maak een plekje en vergeet het. Zoals wij. Het wonder voltrekt zich vanzelf. Deze week aten we ruim van onze ’eigen’ groene asperges.

Nodig voor 2 personen

•12 of 14 groene asperges

•2 eieren gepocheerd

•1 dl olie

•zout en peper

•Parmezaanse kaas, in dunne schilfers

Bereiden

Oké, dit recept komt uit de Bijbel van de Italiaanse recepten. Ze verwerken groene asperges en zetten die rechtop in een pan. Dat is met groene asperges niet echt nodig, hoor. Evengoed, ze koken verse asperges vijf minuten.

Dan uitlekken en dan de grote truc: doe een scheut olijfolie in een kom, doe daar zout en peper in en haal daar de asperges door. Vijf-zes per persoon op een bord, een gepocheerd ei erbij en wat dunne schilfers Parmezaanse kaas erover.

Persoonlijk denk ik dat vijf minuten kooktijd best zeven mag zijn, want vrijwel niemand heeft asperges zo uit de tuin. En van oma moest ik altijd een half schepje suiker in het kookwater doen. Maar die op smaak gebrachte olie, geniaal weer!