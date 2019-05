Oproep: slaapt u nog wel eens met een kruik?

Er waren verschillende varianten: de ijzeren exemplaren die in een kruikensok werden gestopt, of warmhoudertjes van kunststof. Heeft u nog steeds een kruik of sliep u er alleen vroeger mee? Stuur uw anekdotes/herinneringen aan toen@telegraaf.nl Volgende week zaterdag komen we terug op het onderwerp in onze bijlage VRIJ.

Wekelijks alles over lifestyle, reizen, wonen en culinair in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik