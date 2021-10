Wilde zwijnen op de Veluwe krijgen het zwaar door voedseltekort

Eikels en beukennootjes vormen ’s winters de hoofdmoot van de zwijnenmaaltijd, maar volgens de Vereniging Wildbeheer Veluwe is het aantal bosvruchten sinds 2012 niet meer zo laag geweest.

Eiken en beuken leveren jaarlijks normaal gesproken zo’n 4,7 miljoen kilo bosvruchten op. De schatting is dat de opbrengst dit jaar hooguit 1,6 kilo zal zijn. Het koude voorjaar en de natte zomer zijn daarvan de belangrijkste oorzaken.

Jacht

Volgens kenners is dit overigens niet erg voor de stand van de wilde zwijnen. Al jaren zijn er namelijk te veel zwijnen op de Veluwe, onder meer omdat er jarenlang een overvloed aan voedsel was.

Het is de bedoeling 9000 dieren dit jachtseizoen verdwijnen om de schade die de zwijnen aan de natuur veroorzaken binnen de perken te houden. Nu er de komende winter nauwelijks voedsel is, zullen veel dieren van de honger sterven. „Dat is ecologisch gezien een goede ontwikkeling en ook gewoon iets dat bij de natuur hoort”, zegt Gerrit-Jan Spek van Vereniging Wildbeheer Veluwe.

Prooi

Het is de eerste keer dat de zwijnen te maken krijgen met voedselschaarste terwijl er ook wolven op de Veluwe rondlopen. De magere zwijnen kunnen daardoor een makkelijke prooi zijn voor de wolven, maar het zou ook goed kunnen dat de wolven geen interesse hebben in de magere zwijnen en liever op jacht gaan naar edelherten.