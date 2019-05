Het monster uit Amerika: Corvette ZR-1

De monsterlijk snelle Corvette ZR-1 is in samenwerking met Lotus ontwikkeld en is de eerste Corvette waar de Europese sportautomerken echt nerveus van werden. Door zijn hightech V8 met 375 pk sprintte hij in 4,5 seconden naar 100 km/h. Hij heeft bovendien een handgeschakelde zesbak en een actief dempingsysteem van Bilstein. Corvette verpulverde met de ZR-1 begin jaren negentig tal van snelheidsrecords. In deze nieuwe aflevering van Peters Proefrit neemt Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst je mee in dit Amerikaanse beest.