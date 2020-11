Blijkbaar hunkeren we zo naar warmte en geborgenheid dat we niet langer willen wachten. Niet voor niets besloot Intratuin de verkoop van zijn kerstbomen eerder te starten, ook is de afzet van kunstbomen nu al geëxplodeerd. We zijn lekker in de weer met kerstballen, pieken en verlichting. Ik ken mensen die de kerstversiering al van zolder hebben gehaald. Omdat je je eigen slingers moet ophangen, verduidelijkt een vriendin die alle hoeken en gaten van haar tuin met gezellige kerstlampjes heeft volgehangen.

We zijn toe aan een feestje, dat mag duidelijk zijn. November is niet de spannendste maand, maar dit keer wordt alles uit de kast getrokken om er iets van te maken. Etalages zijn feestelijk versierd en boven diverse winkelstraten bungelt de feestverlichting al tussen de gevels. Niet dat er veel wordt gewinkeld, maar toch. We worden volop verleid tot (online) van cadeautjes kopen. Voor vrienden en familie, maar zeker ook voor onszelf.

Zo was het deze week Singles Week. Ik heb nooit doorgehad dat wij dit vierden, maar via mijn inbox en sociale media werd ik bestookt met allerhande aanbiedingen. Eigenlijk was het afgelopen donderdag (11/11) Singles Day, omdat het een Chinese feestdag is en de 1 daar symbool staat voor alleen zijn.

"Dit keer ga ik er toch aan geloven"

Maar de Alibaba’s van deze wereld zijn ook niet gek en hebben er Singles Week van gemaakt. Hetzelfde gebeurt met Black Friday, ook daar ontkomen we eind deze maand niet aan. De retail zal tot het gaatje gaan en dus worden we verblijd met Black Friday weekend en Black Friday week. Die dan weer wordt afgesloten met Cyber Monday.

Zoveel koop(jes)geweld roept bij mij altijd lichte koopschaamte op, juist dan krijg ik de neiging mijn creditcard met rust te laten. Maar dit keer zal ook ik eraan geloven. Want nieuwe kerstballen, daar heb ik nu al zin in.

