Dagrecept: Noedels met kimchi en runderreepjes

Een variant hierop is bibim guksu met glasnoedels. Dit recept komt uit Al het eten van de wereld van Daphne Aalders. Was de komkommer, halveer hem en lepel het zachte deel eruit. Vang het vocht hiervan met een zeef in een kommetje op. Snij de rest van de komkommer in maantjes. Pel de ui, snij in flinterdunne maantjes en zet hem weg in rijstazijn. Snij de kimchi erg fijn. Pel de knoflook, verwijder het hartje en snij heel fijn.

Maak een saus met het kimchivocht, de azijn van de ui, komkommersap, 1 el sesamolie, knoflook, gochujan (rode peperpasta, van de toko) en honing. Snij het rundvlees in reepjes. Bestrooi met peper en zout en roerbak kort. Kook de noedels gaar in gezouten water. Laat uitlekken en roer er 1 el sesamolie door.

Verdeel de noedels over vier kommen. Verdeel er de komkommer, ui, koriander, shisoblaadjes en vlees over. Verdeel er de kimchisaus over. Garneer met in reepjes geknipte nori en sesam.

Nodig voor 4 personen:

- ½ komkommer

- ½ rode ui, 1 el rijstazijn

- 125 g kimchi

- 1 teen knoflook

- 4 el kimchivocht

- 2 el sesamolie

- 1 el gochujan (toko)

- 1 el honing of graanstroop

- 200 g bavette of ander mals rundvlees

- ½ pak glasnoedels

- 2 takjes koriander

- 4 shisobladeren

- 1 velletje nori (zeewier)

- 1 el geroosterde sesam