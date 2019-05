Dierenarts Piet Hellemans beantwoordt elke week een lezersvraag. Deze week: We hebben twee honden die om eten bietsen: onze eigen King Charles-spaniël (7) en een labradorpup in opleiding (7 maanden). De pup luistert wel als we iets roepen, maar onze King Charles-spaniël die we nu een jaar hebben, is onverbeterlijk!