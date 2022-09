5 tips om muizenoverlast tegen te gaan

1) Weet de ingangen te vinden

Om muizen te bestrijden, moet u eerst weten waar ze uw huis binnenkomen. Volg als een detective het spoor van de keutels, tot het stopt. Zoek daar naar gaten in muur, kieren en openingen. U kunt zien of een muis al vaker door het gat is geklommen als er vettige randen (buiksmeer) omheen zitten.

2) En dicht ze vervolgens

Kieren en gaten kunt u afdichten met een stalen Brillosponsje of met een muizenweringspasta (tuincentrum). Plaats een tochtstrip of borstel onder deuren die niet goed aansluiten. Zet muizenroosters voor ventilatieopeningen en open stootvoegen.

3) Vang de muis

De beestjes kunt u vangen met muizenvallen. Zet deze op verschillende plekken in huis neer, overal waar ze hebben gelopen of waar urine of keutels liggen. Lok ze met iets lekkers zoals chocolade, pindakaas of havermout.

4) Opletten geblazen

Zet de vallen goed vast en voorkom dat kinderen of huisdieren erbij kunnen. Draag handschoenen als u de val aanraakt en opruimt en ook als u ontlasting opruimt.

5) Wees diervriendelijk

Zet de gevangen muis minstens honderd meter van huis weer uit. Muizen houden er niet van om het territorium van een soortgenoot te doorkruisen.